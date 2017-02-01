國道高乘載計程車被擋 彰縣員警搞不清規定惹民怨

農曆春節國道部分路段實施高乘載管制，但彰化縣卻發生員警搞不清楚規定拒絕計程車上路的爭議。(資料照片，鐘武達攝)

警察也搞不清！昨天大年初四，國道三號上向沿線實施高乘載管制，彰化縣卻有員警搞不清楚規定，拒絕屬於大眾運輸交通工具的計程車上路，還差點造成搭車趕飛機的乘客誤點。小黃司機將全程PO網訴苦引熱議，警方則在調查後承認疏失並道歉。

遭誤攔的陳姓計程車司機說，昨天上午11點多，他搭載1名乘客要到台中機場搭機，由於乘客指定要走國道三號比較快，於是他便駕車從台74線準備從快官交流道轉進國三，沒想到就在匝道口被攔下來。

員警以「高乘載管制」為理由攔下計程車，陳姓司機反問「計程車哪有高乘載？」，沒想到，員警似乎自己也不敢確定，回了一句「有吧？」，接著才說「計程車有，大眾運輸交通工具才沒有，你這是個人的，不行」。

員警接著指示陳姓司機改道，陳見有理說不清 ，只好倖然離開繼續趕路。回程後，越想越不對，決定將錄下與員警對話的行車紀錄器拍畫面張貼上網，讓大家公評。

這場高乘載爭議，彰化縣警察局查出當時負責國三快官匝道交管的員警，是由彰化警分局快官派出所1名員警及中正派所1名支援員警和1名義警3人，恰巧2名警員都第1次執行高乘載勤務，因此對規定不清楚，對於受影響的計程車司機感到抱歉，並強調日後將會加強勤教，避免再出錯。

(中時)