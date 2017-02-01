網球美女第6名 寶島簽名會人氣旺

史維托琳娜在台灣公開賽舉辦簽名會。（台灣公開賽提供）

史托維琳娜與彭帥的簽名會，吸引大批球迷排隊。（台灣公開賽提供）

WTA台灣賽女單頭號種子史維托琳娜（Elina Svitolina）的球技和顏質都超高，不僅女單世界排名高居第13位，還被《WTA Hotties》評選為2016年網壇美女第6名，今天她和中國大陸女將彭帥舉辦簽名會，排隊人龍最常到50公尺遠，展現出超高人氣。

「史維托琳娜在場上很有殺氣，但其實她場外超級親切，合照時還主動把頭靠過來，」特地製作看板的台北林姓鐵粉說：「我覺得她未來很可能成為世界球后，到時這個簽名就值錢了。」

彭帥出席台灣公開賽的粉絲簽名會。（台灣公開賽提供）

曾與謝淑薇攜手稱霸大滿貫雙打，又剛在澳網奪得女雙亞軍，彭帥雖然換了個俏麗短髮，仍不影響她在寶島的高人氣。也有球迷在簽名會興奮表示，彭帥手術後復出的歷程，很激勵人心。

彭帥曾經在2010、2012年，兩度參加台北海碩盃，這次是她第一次參加WTA臺灣公開賽。彭帥說，很開心再來台灣，若有空，想好好體會台灣的民俗風情，還有台灣的各種知名小吃。

(中時電子報)