陸最後不通公路鄉 2017可望通車

有「中國最後不通公路鄉」之稱的大陸西藏墨脫縣加拉薩鄉、甘登鄉今年可望有公路到達，屆時西藏自治區全境所有鄉鎮終於都將有公路。

新華社今天報導，「墨脫」藏語意為「隱秘的蓮花」，墨脫縣是西藏高原海拔最低、雨量最充沛、生態保存最完整的地方。然而位於喜馬拉雅山脈南麓深山峽谷的墨脫縣，因長期沒有公路，被人稱為「高原孤島」。

西藏自治區交通運輸廳巡視員指出，2013年10月，全長117公里、總投資近人民幣16億元的墨脫公路正式建成通車，使當地人告別人背畜馱的交通歷史；然而西藏墨脫縣的加拉薩鄉、甘登鄉仍沒有公路到達。

為了擺脫「中國最後不通公路鄉」的窘境，墨脫縣城至加拉薩鄉、甘登鄉的公路已於2015年開工，施工人員正與地質結構複雜的崇山峻嶺搏鬥，目前工程建設進展順利，預計2017年年底修通。

報導指出，交通是西藏經濟發展的命脈，僅2016年西藏交通運輸投資規模達402億元，年成長90.7%。全自治區通車里程達到8.2萬公里，全年新增公路通車里程4000餘公里。1060201

(中央社)