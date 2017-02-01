台鐵產工遭秋後算帳？ 台鐵局：不會在3日就開人評會

台鐵局長鹿潔身（右2）強烈反對台鐵產業工會在春節連假期間的自行休假行動。（本報系資料照片）

台鐵產業工會理事長王傑（左3）認為，爭取合法休假絕對站得住腳。（資料照片／台鐵局提供）

台鐵產業工會發起的農曆春節至年初三休假4天的行動今天落幕，外傳有500名未出勤的員工將馬上遭到秋後算帳，恐遭嚴懲及記曠職處分，主要幹部前景堪慮。

對此，台鐵局長鹿潔身表示，初步調查並沒有那麼多人牽涉其中。而這些員工分屬各個單位，有的未請假、有的則未獲准假，狀況也很複雜；台鐵會把全部程序走完再來討論議處一事，不會趕在後天（3日）就召開人評會，至於將來會做出何種裁處？目前也還無法確定。

產業工會理事長王傑表示，關於曠職的部分，過年前一天已向台北高等行政法院提請裁決，並自認絕對站得住腳。而他的訴求一直是依法休假，改革現行班表，目標是讓台鐵員工獲得完整的一天例休（00:00~24:00），且不會造成各級員工少領太多加班費。他強調，半年多來向路局多次反映，卻未得到合理回應，一路走到現在，也明白必須用合法抗爭的手段才能捍衛勞工權利。

至於這次的春節合法休假行動，王傑說，之前勞動部曾行文台鐵局，員工休假可依據《勞基法》，國定假日加班必須先經過勞工同意。但台鐵排定班表時從未取得過員工的同意，所以春節當然可以休假。台鐵局則認為，員工在考進路局時已知自身具有公務員身分，且目前的班表行之有年，並無窒礙難行之處，不能以此為由發動抗爭。

台鐵局長鹿潔身強調，產業工會所提的各項訴求，路局和企業工會（另一人數更多的工會）之前都已協商過，並把結果報請交通部、行政院核准，例如增加人力2300人、恢復若干津貼等，均獲得善意回應，只是還需要一些時間來處理。產業工會卻選在春節疏運期間，運用自行休假的手段來抗爭，會造成民眾的不便，時間點絕對不恰當。

(中時)