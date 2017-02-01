汪峰公車耍屁挨轟沒水準 章子怡挺夫挖鼻嗆「sbtd」
章子怡大年初五心情好，在微博曬出丈夫汪峰搭公車影片，不過有網友批評汪峰把吊環當單槓玩的行為有夠沒水準，疑似讓章子怡不開心，刪除影片後又在微博寫下「sbtd」嗆酸民。
汪峰在公車開心玩吊環的畫面，遭到網友批評沒水準、破壞公物，讓護夫心切的章子怡怒了，先是把影片刪除，然後又PO文寫下「sbtd」，疑似拐彎罵網友「傻逼太多」。
網友看了章子怡的反擊，評論兩極，有人認為章子怡只是單純曬恩愛，沒必要這樣苛責，也有人開諷「真是不是一家人，不進一家門」、「嫁什麼人變什麼素質」。
(中時電子報)
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