汪峰公車耍屁挨轟沒水準 章子怡挺夫挖鼻嗆「sbtd」

章子怡曬丈夫汪峰公車嬉戲照，挨轟沒水準。(取自微博)

章子怡疑嗆網友。(取自微博)

章子怡大年初五心情好，在微博曬出丈夫汪峰搭公車影片，不過有網友批評汪峰把吊環當單槓玩的行為有夠沒水準，疑似讓章子怡不開心，刪除影片後又在微博寫下「sbtd」嗆酸民。

汪峰在公車開心玩吊環的畫面，遭到網友批評沒水準、破壞公物，讓護夫心切的章子怡怒了，先是把影片刪除，然後又PO文寫下「sbtd」，疑似拐彎罵網友「傻逼太多」。

網友看了章子怡的反擊，評論兩極，有人認為章子怡只是單純曬恩愛，沒必要這樣苛責，也有人開諷「真是不是一家人，不進一家門」、「嫁什麼人變什麼素質」。

(中時電子報)