雲南破特大武裝販毒案 繳獲毒品330公斤
雲南省德宏州公安局破獲一起特大武裝販毒案，查緝過程中與犯罪嫌疑人發生激烈槍戰，警方兩人受傷，嫌疑人兩人死亡。最終繳獲海洛因、冰毒及鴉片共計330公斤。
新華社2月1日報導，販毒分子1月28日淩晨駕駛兩輛越野車運送毒品，被警方攔截。犯罪持槍向警員射擊，被執勤警員當場擊斃1名犯嫌、擊傷並抓獲另1名犯嫌人（經搶救無效次日死亡）。
在查緝過程中，犯嫌還對警方投擲手榴彈，並與警方發生激烈槍戰，導致一名警員和一名輔警中彈受傷。目前，2人已在醫院成功接受手術治療，無生命危險。
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(旺報)
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