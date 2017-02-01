陸韓互尬 南韓停發簽證給孔子學院教師
因南韓計畫部署美國反飛彈系統，使得南韓與中國大陸緊張關係升高，南韓官員及報導今天指出，南韓已停止核發新簽證給南韓孔子學院的中國教師並停止延簽。
全球有數百所孔子學院，目的在推廣傳統中華文化和語言，這是北京軟實力政策的一部分。
但因南韓計畫部署強大的美國反飛彈系統薩德（THAAD）以對抗北韓核武威脅，南韓與大陸關係日趨緊張。
大陸憂心這將損害自身的彈道能力，祭出被南韓視為經濟報復的連串措施，包括禁止韓星登陸演出。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓移民當局自去年12月起停發新簽證給中國教師並停止延簽。
報導指出，南韓現有22所孔子學院，是繼美國和英國後全球擁有第3多孔子學院的國家。1060201
(中央社)
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