大法官提名人 戈蘇奇捍衛憲法力倡傳統
49歲的戈蘇奇獲川普提名出任最高法院大法官，是1個世代以來最年輕大法官提名人。這位傑出保守派法官倡議傳統家庭價值、嚴謹詮釋憲法及必須捍衛宗教在美國社會扮演的角色。
直到數天前，舉止優雅的戈蘇奇（Neil Gorsuch）對多數人而言都還算沒沒無聞。出身科羅拉多州、畢業於長春藤盟校（Ivy League）名校的他，2006年以來擔任丹佛美國聯邦第十巡迴上訴法院法官。
戈蘇奇擁有能讓川普支持者放心的純正出身，能寫一手犀利的判決，外加觀念傳統，不免常被拿來和地位崇高的保守派大法官史卡利亞（Antonin Scalia）相提並論，這樣的比較，對戈蘇奇而言更有加分作用。
若任命案順利獲聯邦參議院確認，戈蘇奇就將遞補史卡利亞2016年2月辭世後留下的遺缺。
戈蘇奇眾所周知地奉行原旨主義（originalism），認為法官詮釋美國憲法時應從立憲時的精神出發，不摻雜現代思維。
這樣的他，理所當然贏得「聯邦主義者協會」（Federalist Society）與傳統基金會（Heritage Foundation）這兩個致力於美國法律保守演進機構支持。
戈蘇奇出生於相對富裕家庭，對東岸並不陌生。青少年時代，戈蘇奇因母親獲任為雷根（Ronald Reagan）政府環境保護署（EPA）署長，隨家人從科羅拉多州遷居華盛頓。他在紐約州拿到哥倫比亞大學學士，接著畢業於哈佛大學法學院，拿到哈佛學位的時間，比前任總統歐巴馬稍晚一些。
哈佛畢業後，戈蘇奇負笈大西洋另一頭的英國，到牛津求學。從這段經歷來解釋，就不難了解他講話時，為何總愛引述前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）了。
戈蘇奇在最高法院算是熟門熟路，他曾任已故大法官懷特（Byron White）以及甘迺迪（Anthony Kennedy）的書記官，而他現在，將可能與高齡80的甘迺迪成為同事。（譯者：中央社鄭詩韻）1060201
(中央社)
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