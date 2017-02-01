紐西蘭總理宣布9月大選

紐西蘭總理英格利希周三宣布將9月23日舉行大選，為執政的國家黨尋求四連霸。他承諾不會在全球不明朗和美國退出自由貿易等帶來風險的環境中掉以輕心，會確保民眾的工作與收入不受影響。目前國家黨支持率46％，領先其他政黨。

(工商)