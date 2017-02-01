女遊客在泰山跳崖 消防員搶救成功
泰山拱北石西側一名女遊客跳崖，情況十分危急，中隊官兵迅速從各執勤點跑回中隊，穿戴好救援裝備，趕往事發現場，成功救回卡在積雪中的女遊客。
齊魯網2月1日報導，1月31日下午獲報，中隊共派出四人營救小組，沿著懸崖下至底部搜救。搜救人員經過近1小時的找尋，發現一排腳印，於是沿著腳印進行搜尋，在找了近1個小時後，才找到這名跳崖女遊客。
中隊幹部對跳崖遊客身體狀況進行詢問，萬幸的是，該處懸崖屬於緩坡，且厚厚的積雪保護了跳崖遊客，導致遊客只是滾入懸崖，除身體個別部位受到磕碰，無出血、骨折等較大明顯受傷情況。
中隊幹部在安撫跳崖女遊客後，將她帶回南天門管委會，昨日晚間已經將她移交給家屬和景區工作人員，家屬對此相當感謝，激動地對中隊官兵跪地道謝。
★請珍惜生命，再給自己一次機會。
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(旺報)
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