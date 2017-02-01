初六開工 北部東北部局部短暫雨

明天是開工日，中央氣象局表示，明天受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低，其他地區早晚氣溫亦低；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖多雲到晴。

農曆春節假期結束，中央氣象局表示，明天開工日，清晨全台各地氣溫仍低，北部和東半部只有攝氏14、15度，白天19度左右，迎風面會有短暫陣雨；中南部清晨氣溫同樣也偏低，但陽光露臉後高溫可達20度以上。

中央氣象局表示，明天受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低，其他地區早晚氣溫亦低；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。1060201

(中央社)