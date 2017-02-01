「空戰英豪」前副指揮官葛季賢被解雇 訴請薪資二審敗訴

有「空戰英豪」之稱的空軍官校飛指部前副指揮官葛季賢，退役後以月薪14萬元獲聘為空軍官校飛行教官，2年前他因捲入鎮小江共諜案遭解聘，葛男不服提告，要求校方給付他薪資共169萬元，高雄高分院日前認定校方處置合法，判決葛男敗訴，全案還可上訴。

葛季賢於1990年7月與3名同袍駕駛4架F-104G戰機，在掩護其他飛機偵照時飛進中國浙江上空，與共軍殲八戰機對峙，被封為「空戰英豪」；2016年北檢偵辦中共解放軍上尉鎮小江來台佈建共諜網案，懷疑葛季賢被中方吸收，約談他後葛依涉嫌違反國家機密保護法諭令葛20萬元交保，全案仍在偵查中。

葛季賢委任律師表示，他與鎮小江不認識也沒往來，檢方若查無具體犯罪事證，應盡快結案還他清白。

葛季賢起訴指出，他自2012年4月1日起受僱於空軍官校擔任飛行教官，月薪14萬845元，原定聘用日期至2016年6月1日止，2015年間共諜案爆發，空軍官校以他無法從事飛行教學致不能勝任工作為由，6月1日將他資遣。

葛季賢說，該案偵查程序尚未終結，更無證據證明他涉嫌不法，且他身心狀態穩定，並無不能勝任工作情事，主張雙方勞動契約有效存在，請求校方依合約給付他自被資遣起至合約屆滿為止的薪資共169萬140元。

空軍官校指稱，葛男既為飛行教官，因案列管無法帶飛，無法從事涉及公務機密內容的地面教學，顯屬無法勝任工作，資遣應屬合法。葛男得知將遭資遣後，曾向高市政府勞工局申請勞資爭議調解，同年5月間調解成立，校方已依調解內容匯款給付葛男58萬餘元資遣費及預告工資，葛男不得再起訴。

二審認定，葛男受近機管制後，形同無法履行聘僱契約所應提供的飛行教學工作，客觀上已符合不能勝任工作要件，校方資遣沒有不當，且雙方成立調解時應達成結束聘僱契約協議，葛男不得再起訴請求薪資，故仍判葛男敗訴。

(中時)