自由程度躍升 總統府：追求民主有目共睹

非政府組織「自由之家」今天公布2017年世界各國自由度報告，台灣自由程度是10年來首次躍升至「最自由」。總統府回應，證明台灣長年努力追求民主、自由、人權的進步價值，國際上有目共睹。

非政府組織「自由之家」今天公布2017年世界各國自由度報告，台灣的總得分超越美國，評分指標之一的「公民自由」較去年進步，自由程度也是10年來首次躍升至「最自由」。

總統府今天也回應「自由之家」的報告。總統府指出，針對非政府組織「自由之家」今天公布2017年世界各國自由度報告，這份調查報告依據「政治權利」與「公民自由」兩項指標，評估世界100多個國家的民主與自由狀況。40多年來，此評估報告已成為國際社會檢視一個國家是否自由與民主的重要依據。

總統府表示，「台灣今年再度名列『自由國家』，相關自由程度評比有所提升，證明台灣長年努力追求民主、自由、人權的進步價值，國際上有目共睹。未來仍將堅持這些價值，持續深化民主，為亞太地區的穩定與繁榮做出貢獻」。

台灣今年再度名列「自由國家」，而在滿分為100的評比下、自由程度得到91分，超越美國的89分。而兩大項評比指標為「政治權利」與「公民自由」，都得到「最自由」的評價，其中，公民自由程度較去年進步。1060201

(中央社)