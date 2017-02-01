趙薇疑似懷二胎 網傳杜拜旅遊小腹微凸

我要評比

中國大陸女演員趙薇日前被拍到跟先生黃有龍、女兒小四月一起在阿拉伯聯合大公國第一大城杜拜旅行，素顏的趙薇戴著墨鏡，穿著有圓點圖案的寬鬆長裙，小腹凸起明顯，疑似懷二胎。

大陸入口網站新浪娛樂報導，網友爆料，在杜拜享用自助餐期間，趙薇連彎腰照顧女兒小四月都顯得有些困難，被猜測她是不是懷了二胎。

網友說：「目測是懷上了，祝賀！」不過，這個消息尚未得到當事人的證實。

趙薇今年過年行程豐富，她之前在微博曬出帶家人在海邊度假的照片，畫面裡的她打扮大方，一名長者和小孩在海邊愉快玩耍，夕陽襯托下更顯愜意。

有眼尖的網友發現，這名長者是趙薇的媽媽，小四月正和姥姥遊玩。1060201

(中央社)