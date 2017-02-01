德警發動大規模搜索 策劃恐攻嫌犯落網
德國當局今天清晨出動逾1100名警力，在法蘭克福與其他西部黑森邦（Hesse）城鎮，搜索54戶民宅、商用建築及清真寺，逮捕1名涉嫌策劃恐攻的突尼西亞男子。
路透社報導，法蘭克福檢察總長在聲明中表示，這名36歲的突尼西亞人從2015年8月起，涉嫌在德國為伊斯蘭國組織（IS）吸收新成員，並建立支持者網路，計畫在德國發動恐攻。
聲明提到，警方在美因河畔法蘭克福（Frankfurt am Main）、美因河畔奧芬巴赫（Offenbach am Main）、達姆斯塔（Darmstadt）、林堡（Limburg）、威斯巴登（Wiesbaden）及其他地區展開搜捕行動。包含已落網男子在內，當局正在調查16名年齡介於16到46歲的嫌犯。
檢察總長說，這些恐攻計畫都還在初步階段，尚無具體攻擊目標。
黑森邦內政廳長拜特（Peter Beuth）表示目前尚無任何緊迫危險性：「這次阻止的攻擊並非迫在眉睫，而是黑森安全部隊及早介入、保護市民免於傷害威脅。」
拜特也說，參與搜索行動的員警是為「消滅大規模的薩拉菲派（Salafist）網路」。薩拉菲派是伊斯蘭教遜尼派（Sunni）的極端保守分支。（譯者：中央社廖禹揚）1060201
(中央社)
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