試射中程彈道飛彈 伊朗認了

伊朗「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim news agency）今天引述伊朗國防部長德甘的話指出，伊朗試射一枚新飛彈，證實稍早傳聞屬實。

德甘（Hossein Dehghan）表示，這項試射並未違反伊朗核協議及聯合國安理會決議。

他說：「近來這項試射是在我們的計畫之中，我們不容許外國人干預伊朗國防事務。」

美國官員表示，伊朗上月29日試射一枚中程彈道飛彈，那枚飛彈於飛行630英里（1010公里）後爆炸。1060201

(中央社)