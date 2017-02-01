春節天寒 古代紫禁城這樣度過寒冬
北京地區每逢春節總氣溫嚴寒，古代的紫禁城是如何度過寒冬的？明清時的紫禁城，重要宮殿皆備有「地爐子」，透過牆壁和地面的特殊設計，讓熱氣均勻傳遞，使整個殿堂溫暖如春。未設置「地爐子」的殿堂則會放置炭火盆，讓古代皇族禦寒取暖。
明清時代紫禁城的三大殿（一般指太和、中和、保和殿）、養心殿和部分寢宮的牆面設計為空心，地面則砌有縱橫相通的火道，直通殿外的地爐。當點燃殿外的地爐，熱氣便會均勻的擴散到殿堂內每個角落，提升室內溫度。
據《京報網》指出，「地爐子」的設計不僅導熱面積大、熱量傳遞均勻，且沒有煙灰汙染，相當於現在的地爐。地下火道的入口通常設於房屋北邊，平日進氣口會用厚木板蓋住，另設有排煙口，可用於通風、供氧。
然而，地爐子設置費事，因此並非紫禁城內的所有宮殿皆採用這種方式取暖。報導指出，在未設置地爐子的宮殿內則備有炭火盆。
從現存於故宮的炭火盆文物中可知，當時的炭火盆樣式多，太和殿的兩個炭火盆是用價格高昂的景泰藍燒製而成，更加蓋有不同金屬的籃網以防火星外濺，兼具實用和美觀的功能。
而當時也對用來取暖的煤和木炭相當講究。皇宮所用的煤多出自寧夏的太西煤，其因出自太西鎮而得名。太西煤烏黑發亮，觸之不染、燃之無煙無味，更具有極高的發熱量，因此又被稱為「御煤」。
木炭則多來自河北涿州、通州、宛平等地，硬實木材所做的稱為「紅羅炭」，須按照規格鋸成一節一節，再送至宮裡。乾隆年間曾欽定過薪炭的供應標準：皇太后為120斤，皇后為110斤，皇貴妃為90斤，皇妃為75斤等，依級別大小供應。
此外，供應薪炭的日期也另有規定，每年的農曆11月1日開始發放，並於次年春暖花開時停止，類似大陸現今的供暖時間。
(中時電子報)
文章來源：京報網
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