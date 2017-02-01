港男殺空姐女友藏屍衣櫃案 廣東落網
2013年底，26歲的港龍航空陳姓空姐被發現遭人殺害，屍體藏於寓所衣櫃內。港警調查確認，前男友莫俊賢有重大作案嫌疑。廣東警方去年10月底在深圳逮捕莫嫌，今天把他移交給港警押解回港。
綜合中國大陸公安部、大陸央視今天報導，去年底在深圳逮捕「香港空姐藏屍衣櫃案」的作案嫌犯莫俊賢，1日下午4時被押送至深圳皇崗落馬洲大橋深港分界線，由廣東警方正式移交給香港警方押解回港。
2013年12月發生的「香港空姐藏屍衣櫃案」，香港警方經深入調查確認，其前男友莫俊賢有重大作案嫌疑，他因瑣事與陳女發生爭執，在陳女寓所內把陳女掐死後潛逃。
隨後，香港警方懸賞30萬港幣（約新台幣122萬元）緝捕莫俊賢。
廣東警方接到港警案情通報後，組成專案組，於去年10月29日晚間，在深圳市龍崗區橫崗街道一家美容美髮店抓獲莫俊賢。
經審訊，莫俊賢對其在香港殺害前女友並藏匿屍體的犯罪事實供認不諱。廣東公安機關第一時間向香港警方作了通報。廣東警方今天把莫嫌移交給港警押解回港
大陸公安部表示，莫俊賢是自2000年以來廣東公安（警察）機關向香港警方移交的第174名香港籍通緝犯。1060201
(中央社)
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