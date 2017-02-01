北市21歲男子在旅店遭砍 朋友涉重嫌

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北市長春路一棟商業大樓，晚上7時許傳出一名男子遭砍傷案，消防人員到場發現傷者身上有多處刀傷、意識不清，已緊急將他送往馬偕醫院急救，目前暫無生命危險。

警方調查，案發現場是大樓內的旅店，傷者是21歲藍姓男子，可能因私人恩怨，遭4、5名男子持不明利器砍傷，左手、左腳均有刀傷，目前已掌握其莊姓朋友涉有重嫌，正循線調查中。

(中時)