初六開工不想面對！想喝咖啡掃憂鬱 優惠看這裡
春節連假6天轉瞬間結束，明（2）日為開工首日，不管準備好了沒，都要整理心情來面對。不過，許多咖啡連鎖店、超商都於開工日祭出優惠，讓所有上班族能好好的藉由一杯咖啡來提振精神，掃除開工憂鬱。
開工日咖啡優惠整理如下：
1.星巴克咖啡
2月2日星巴克推出「開工好友分享日」活動，各地分店開店後至晚間8時止，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致飲料，其中一杯免費。不過像是機場門市、高鐵站內門市、龍門門市及車道服務則不提供此項優惠。
2. 85°C咖啡
2月2日至2月5日止，全省85ºC門市購買咖啡全系列、鮮奶茶，中大杯第二杯可享半價，但限購買同品項同大小。
3. 丹堤咖啡
2月2日只要到全國丹堤門市，出示優惠圖片（紙本或電子皆可），就享全系列飲品買一送一。
4. 西雅圖極品咖啡
2月2日至2月3日止，只要於西雅圖門市消費飲品一杯，第二杯免費招待；但以價高者計。
5.伯朗咖啡
2月2日，伯朗推出飲品買一送一優惠；此外，即日起到2月28日止，每個禮拜一也享有飲品買一送一，以及天天第2杯5折。不過並非所有門市皆配合，細節詳見官網注意事項。
6.超商咖啡
統一超商2月2日至2月14日，推出全品項第二杯半價優惠，限中杯以上。
以上活動若有變動，請以各企業官方網站公告為主。
(中時電子報)
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