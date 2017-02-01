安徽「光棍村」 陸媒籲重視

安徽省岳西縣青天鄉老鴨村被稱為「光棍村」。這個1600多人的村子，在2014年統計時，30歲到55歲的未婚男性達到112人。

澎湃新聞網1月31日報導，去年8月，有媒體報導稱，這個村子體現了農村生活的兩難境地：對貧窮的不懈逃避與土地的束縛、性別的不平衡以及對老年親屬的職責。

村支書熊壽青說，去年和前年，村裡每年有二十多個光棍結婚，現在已經沒有那麼多光棍了。

國家統計局的資料顯示，2015年，中國出生人口性別比達到113.51（以女性為100）。在過去一段時間裡，這個數字甚至更大。學者們研究發現，性別失衡導致的「婚姻擠壓」正在偏遠和貧困地區發生。

(旺報)