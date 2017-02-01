不捨！女警消堅守崗位 自製「人肉點滴」繼續上班

雙園分隊女警消陳珈蕙大年初四上班期間身體不適，用衣架自製點滴架，吊在後頸施打點滴補充體力，繼續上班執勤。（翻攝自臉書）

女警消陳珈蕙堅守崗位，自製人肉點滴架吊點滴上班的情景，被學長發文貼上臉書，引起網友熱烈迴響，不到一天，點讚留言人數逾千人。（翻攝自臉書）

陳珈蕙今日仍在在分隊上班，她受訪時仍戴著口罩，臉色靦腆地感謝大家的關心。（張企群攝）

台北市消防局雙園分隊女警消陳珈蕙，昨天大年初四上班期間身體不適，為了不影響正常工作勤務，用衣架自製「人肉點滴架」，走到哪滴到哪，堅守崗位的精神，令隊上幹部深感不捨，趕緊調整勤務，讓她得以就醫好好休息。

昨天深夜，雙園分隊王姓小隊長將陳姓女警消吊著自製點滴上班的畫面PO上臉書，立即引起網友瘋狂轉傳，點讚留言人數逾千，不少人留言「感覺跟醫護人員一樣辛苦可憐」、「消防人員也是會累會生病，但仍堅守崗位」、「辛苦了，向你們致敬！」，其中也不乏感同深受的各單位警消同事，紛紛向她表達關心之意。

28歲的陳珈蕙是文化大學廣告系畢業，因一心想從事救人工作，再報考警察特考班，加入警消行列，一年多前分發至雙園分隊任職，今年農曆年假隊上分梯放假，她放第一梯假先行返鄉，於年初三返隊上班，要連續執勤5天。

昨天大年初四早上，她突然覺得肢體無力，吃飯時手抬不起來，擔心是感冒前兆，為了避免影響正常工作勤務，且考量年節期間醫院急診室繁忙且病人量大，不想浪費醫療資源，因此第一時間沒有考慮到醫院就診，而是用衣架自製一個點滴架掛在後頸部，隨身施打點滴補充體力，繼續上班。

經過點滴幫助循環代謝後，陳女體力已見恢復，體況尚佳，仍留在隊上繼續上班執勤，但分隊長官發現她有咳嗽現象，為免她病情惡化，當晚仍做內部調整勤務，讓她就醫以獲得良好休息。

今天陳女仍在分隊上班，得知自己吊著自製點滴架上班的情況，意外成為新聞媒體關切焦點，下午她出完車禍救護勤務返隊受訪時，臉色靦腆表示自己病情已轉好，隨時可以出勤救人，感謝大家的關心。

(中時)