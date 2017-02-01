潘基文宣布不競選下屆南韓總統
南韓出身、前聯合國秘書長潘基文今天宣布不競選下屆南韓總統，這位執政陣營呼聲較高的總統人選決定不參選，讓南韓總統大選局勢再添漣漪。
潘基文今天召開記者會表示，他將放棄初衷，不再謀求主導政治變革及實現國家團結。
南韓「聯合新聞通訊社」報導，潘基文表示，自己在卸任回國後短短3週裡，表達結束紛爭分裂、凝聚社會共識的願望，但這些抱負在人格謀殺般的詆毀陷害和虛假新聞煽動下褪色，令自己、家人及其服務10年的聯合國名譽大損。
潘基文說，某些勢力故態復萌、狹隘自私的表現，令他大失所望，與他們同行沒有意義。
潘基文表示，誠懇盼望這一決定能夠得到國民寬宏諒解，並向其熱烈支持者、溫情建言者、隨其共事者致歉。
潘基文承諾，「但我不會放棄自己想要實現的夢想和目標，我會以我過去10年間作為聯合國秘書長的經驗和國際資產為基礎，想方設法拯危濟困，開創韓國美好未來，為了大韓民國光明的未來，無論用怎樣的辦法，我都會鞠躬盡瘁。」
南韓在野黨正義黨黨魁沈相?在推特上表示，在與前聯合國秘書長潘基文的會談中，我對他說『以我短淺的政治經驗而言，您絕對不能相信為您抬花轎的人，說句很不客氣的話，根本就沒有為您準備花轎』」。她說，「潘前秘書長聽完後，以極其低微的聲音表示『最近我頗有此感』。」
對於潘基文的退選，南韓在野黨民主黨首席發言人尹官石表示，對此感到十分意外，但尊重潘基文的決定。尹官石還強調，政權交替與建立全新的大韓民國是民心所向。
國民之黨也對此事發表意見稱，雖然對（潘基文）個人有憐憫之情，但出於國家大局考慮，這可以說是一個正確的選擇。1060201
(中央社)
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