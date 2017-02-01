《東京白日夢女》美少年KEY原型 竟是這位歐爸

《東京白日夢女》男女主角吉高由里子與坂口健太郎。(取自日網、IG)

韓國男星姜棟元。(取自韓網)

由漫畫改編而成的日劇《東京白日夢女》（台譯：東京妄想女子），日前首播成績亮眼，開出13.8%紅盤，收視僅次於日劇天王木村拓哉新戲《A Life～心愛的人～》首播14.2%。原著作者東村明子近日接受雜誌訪問，更揭密花美男主角KEY的原型，其實是依照某位當紅韓國男星，自己也是這位歐爸超級粉絲。

東村明子與偶像姜棟元爆笑對談

《東京白日夢女》敘述3個33歲單身女子的愛情故事，播出後引發女性觀眾強烈共鳴，劇中老是把女主角倫子（吉高由里子飾演）耍得團團轉的花美男模特KEY（坂口健太郎），金髮俊帥外型更是讓不少觀眾少女心噴發。

日前東村明子接受《ELLE》日版雜誌專訪，更透露KEY的原型是來自韓國男星姜棟元，坦言自己是偶然在一家韓國料理店牆上看見姜棟元的照片就整個人陷了進去，激讚姜棟元是「人類的寶物」，若韓版《東京白日夢女》能請到偶像來演會死而無憾，一番毫無保留的讚美聽得姜棟元超害羞。

(中時電子報)