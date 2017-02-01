春節連假今結束 北高尖峰時段4小時內可達

高速公路局今天表示，今天是春節假期第6天，上午除國5北上宜蘭至坪林等路段車多壅塞外，其餘國道大致行車順暢，下午自15時起西部國道陸續出現北返車流，國道較為車多壅塞路段包括國1北上西螺至員林，國3北上竹山至南投，國5北上宜蘭至坪林路段，其餘國道大致行車順暢。台北高雄雙向尖峰時段旅行時間均可維持在4小時內。

高公局表示，今天下午在國1北向五股出口，國3北向57.2公里，國5北向30公里，國2東向10.5公里處發生交通事故，影響車流紓解，高公局再次提醒用路人，應注意行車安全，以免發生事故，不僅延誤行程，亦影響車流順暢。

(旺報)