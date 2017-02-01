美麗華20多位民眾驚困電梯 已全數脫困

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我要評比

美麗華百樂園表示，今晚有20幾位民眾困在電梯中，晚上7時11分全數脫困，其中一位80餘歲老婦人只是受點驚嚇，所有人都平安。

台北市消防局今天傍晚6時49分接獲報案，稱有電梯故障，民眾困在其中，無法出來。美麗華百樂園說，所有消費者都平安之外，電梯出了什麼問題，正在了解當中。

(中時電子報)