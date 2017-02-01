陸春節183城市重度空汙 環保部：放鞭炮導致
大陸環境保護部1日發布春節期間煙花爆竹燃放對城市空氣品質影響分析結果顯示，受煙花爆竹集中燃放影響，除夕到初一凌晨2時，大陸183個城市達到重度及以上汙染，其中嚴重汙染城市105個，62個城市在除夕夜間小時空氣質量指數（AQI）一度超過500。
分析結果顯示，2017年除夕至初一，受煙花爆竹集中燃放影響，多數城市PM2.5濃度快速上升。除夕夜晚上6點，全大陸338個地級及以上城市中，僅19個城市空氣品質為重度及以上汙染。
隨著煙花爆竹燃放量大幅增加，多個城市空氣品質快速轉差2到3個級別，到初一凌晨2點，183個城市達到重度及以上汙染，其中嚴重汙染城市105個，62個城市在除夕夜間小時AQI一度超過500，338個城市PM2.5平均小時濃度，也由18時的每立方米62微克，上升到每立方米213微克。
大陸中新網報導稱，京津冀及周邊地區，受煙花爆竹集中燃放影響較大，北京、天津、石家莊等城市，除夕夜間PM2.5小時濃度快速上升，PM2.5小時峰值濃度，較晚上6點分別增高8.7倍、6.3倍和4.4倍。
分析顯示，上海、南京、杭州、太原等實施禁放限放措施的城市，在除夕夜間PM2.5濃度均未出現明顯上升現象，和當地未禁限放的年度相比，大幅下降。2017年除夕晚上6點至初一早上6時，上海、南京、杭州和太原PM2.5平均濃度，分別為每立方米17、44、39和115微克，比2013年至2015年同期分別下降90%、78%、77%和42%。
(旺報)
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