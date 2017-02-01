拒絕老人危機 全球中央解構長照2.0

「老，不應該是煩惱」！台灣步入高齡化社會，老化速度世界第一，面對老後長期照護問題，您準備好了嗎？《全球中央》2月號封面故事：解構長照2.0，讓您對長照議題有更深遠的認識。

根據內政部統計，2015年國人平均壽命達80.2歲。不過，衛福部2014年統計的「健康平均餘命」僅71歲，顯示老年人可能有8到9年時間須仰賴醫療或他人照護才得以維繫生命，凸顯老年長期照護的需求與重要性。

「老有所終，幼有所托」是政府應該給人民最基本的安心生活。國家發展委員會推估，台灣將於明年邁入高齡社會；2026年邁入超高齡社會。為因應高齡化社會需求，政府今年正式啟動「長照十年計畫2.0」，調整過去長照1.0服務不周全之處，以落實「在地老化」的政策目標。

《全球中央》2月號封面故事：解構長照2.0，透過觀察日本、瑞典、加拿大的長照現況，期盼台灣的長照政策能跟上國際腳步，讓老人擁有快樂、有尊嚴的老年生活；家庭長期照顧者能紓解身心壓力，獲得一個喘息的空間。

隨著動保意識抬頭，台灣社會對動物權益日益關注，一部記錄流浪動物收容所故事的《十二夜》沸騰輿論。台灣流浪動物「零安樂死」政策2月正式上路，流浪動物悲歌能就此終結嗎？世界各國又存在哪些流浪動物情況？《全球中央》的〈浪浪別哭〉專題，將帶讀者一探歐美各國與台灣的流浪動物情形。

今年也是華人社會所謂的雞年，不管在法國或台灣，人們每天吃的蛋多數產自格子籠裡的蛋雞，牠們的活動面積僅一張A4紙大，也見不得陽光。這樣的飼養方式不僅殘忍，養殖環境惡劣更讓雞隻容易生病，影響雞蛋品質。有快樂的雞，才有健康的蛋，《全球中央》2月號〈特派隨寫〉單元，介紹歐洲國家生產最多雞蛋的法國是如何將蛋雞從牢籠裡解放。

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(中央社)