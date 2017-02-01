法極右派總統參選人 捨棄恢復死刑政見

距離法國總統大選還有3個月，聲勢高漲的極右派政黨民族陣線參選人瑪琳．雷朋今天告訴媒體，她在政見中不會提議恢復死刑，改為主張「無期徒刑不可假釋」。

世界報（Le Monde）報導，民族陣線（FN）主席瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）表示，會撤除過去恢復死刑的主張，但她認為應讓法國人擁有透過公民投票決定是否恢復死刑的可能性。

在法國，發起公投至少需要50萬人連署才能成案。不過，廢除死刑是歐盟整體的規定，法國做為成員國之一，不可能擅自恢復死刑。

法國自1981年起廢除死刑，民族陣線一向主張予以恢復，創黨元老雷朋（Jean-Marie Le Pen）及其女瑪琳．雷朋過去都曾以個人名義支持恢復死刑。

但黨內並非所有人都認同，瑪琳．雷朋的姪女、法國最年輕的國會議員馬赫夏-雷朋（Marion Marechal-Le Pen）就反對恢復死刑。她說，「即使很罕見，司法還是會出現可怕的誤判，我寧願採行不可假釋的無期徒刑。」1060201

(中央社)