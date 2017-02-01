穆斯林裔比利時跆拳好手 無法赴美參賽
在美國總統川普簽署7國公民旅遊禁令前2天，比利時2名摩洛哥裔跆拳好手傳出在登機前2個半小時，被通知入境文件遭到撤銷，無法前往美國參加即將舉行的美國公開賽。
被取消旅行文件的是比利時跆拳道明星國手凱畢（Mohamed Ketbi），以及去年歐洲跆拳道錦標賽金牌得主、也是比利時去年里約奧運代表團選手的穆拉德．拉克哈維（Mourad Laachraoui）。穆拉德．拉克哈維是去年3月22日布魯塞爾機場引爆自殺炸彈的拉克哈維（Najim Laachraoui）的親弟弟。
法蘭德斯新聞（Flanders News）報導，他們2人是在1月下旬和隊友準備登機前2個半小時，才被通知他們所持有的美國「旅行授權電子系統」（ESTA）已經被撤銷。不過報導沒有說明文件遭到撤銷的原因。
報導指出，在準備前往美國出賽前，比利時法語區國家跆拳道協會（Francophone Taekwondo federation）曾檢查過他們2人的護照，並代為申請ESTA，不料臨出發前才被告知文件遭到撤銷。
比利時法語區體育部長麥德隆（Rachid Madrane）對美國這項決定表示相當震驚，協會正在研究是否要退出賽事。1060201
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。