飛航管制系統出包 荷機場航班延誤轉降

我要評比

荷蘭飛航管制中心今天出現嚴重電腦故障，造成阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）航班延誤或轉降，困在機場的旅客得面臨漫長等待。

路透社與法新社報導，機場發言人韋伯（Paul Weber）說：「我們尚未確定原因，也不清楚需花多久時間修復。」這次問題發生在當地時間上午8時15分，重啟電腦系統也無法順利解決問題。

距離發現問題時間已逾3小時，班機延誤時間累積超過60分鐘，韋伯表示，部分班機已改降鹿特丹（Rotterdam）及德國慕尼黑機場。

根據機場網站，已有數十個起飛和降落航班延誤。

史基普機場是歐洲最大航空樞紐之1，2015年旅客量達5800萬人次，去年更高達6300萬人次。（譯者：中央社廖禹揚）1060201

(中央社)