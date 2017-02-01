男子投宿旅店疑遭友砍傷 警方緝凶

投宿北市長春路一家旅店的男性房客，傍晚疑遭莊姓友人等多人持利器砍傷，送醫急救幸無大礙。轄區北市中山分局長春路派出所調閱監視器影像查緝莊嫌到案說明。

這起傷人案發生在傍晚近7時，投宿302房的22歲藍姓房客遭4、5名男子持不明利器劃傷案，初步瞭解係私人恩怨。傷者左手、左腳均有刀傷，目前送馬偕醫院無生命危險。警方已掌握22歲的莊男涉有重嫌，現調閱監視器影像查緝中。1060201

(中央社)