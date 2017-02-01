打擊黑錢和逃稅 印度宣布現金交易上限

為進一步打擊腐敗和逃稅行為，印度財政部長賈特里今天在國會發表新財政年度預算案時宣布，從4月1日起，印度不允許超過30萬盧比（新台幣近15萬元）的現金交易。

這項新規定，被視為是印度總理莫迪所領導內閣在廢鈔政策之後的第二波打擊黑錢和逃稅的舉措。

賈特里說，這項對現金交易設立限制的禁令是由最高法院設立的特別調查小組（Special Investigation Team）提出，政府決定接受這項建議。

特別調查小組在提交的報告中指出，印度大量未登記的財富以現金方式存在，在考慮各國現存對現金的規定，也考慮各種報告及法院意見後，認為「有必要對現金交易訂定上限」。

印度總理莫迪去年11月8日突然宣布廢除占印度流通貨幣86%的500和1000面額紙鈔法定效力，並聲稱此舉在打擊腐敗、黑錢和逃稅等問題。

印度財政部在今天的預算報告書中說，印度2016年4月到2017年3月財政年度經濟成長率為6.5%，比印度政府先前在廢鈔政策實施後下修的7%還低。1060201

(中央社)