潘基文退選 南韓總統大選產生巨變

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隨著前聯合國秘書長潘基文宣布不參加南韓下屆總統選舉，大選局勢出現巨變。潘基文中途「下車」讓原本有利在野勢力的大選格局，顯得更為明顯。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，有利南韓最大在野黨民主黨前黨魁文在寅等在野陣營潛在候選人的現象，在短期內將持續下去。

除了文在寅之外，京畿道城南市市長李在明、國民之黨前黨魁安哲秀等在野潛在候選人，也將積極利用潘基文中途退選，在大選競爭中謀求轉機，獲取更多勝算。

與此相反，潘基文今天的舉措，給執政陣營造成巨大衝擊。最近支持率大幅上升的代理總統黃教安有望代替潘基文，成為新的候選人。新世界黨在潘基文中途放棄之前，已開始向黃教安提議參選。

報導指出，分析認為，大選局勢儘管有利在野勢力，但「一枝獨秀」的文在寅反而會成為「出頭鳥」，面臨來自朝野競爭對手等各方的攻擊。若出現這種情況，大選局勢今後的走向將更難預測。

潘基文宣布將不參加下屆南韓總統選舉，給執政陣營帶來不少衝擊。因為除了他之外，執政陣營沒有一名支持率達兩位數的潛在候選人。

有輿論預測，潘基文的支持層可能轉移至黃教安。執政黨新世界黨內甚至還有人指出，黃教安基本上是執政陣營唯一一名總統選舉候選人。1060201

(中央社)