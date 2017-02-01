東京奧運拼省錢顧環保 募舊手機造獎牌

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2020年東京奧運主辦單位今天呼籲日本大眾，捐出舊智慧手機及其他舊電子裝置，協助製作東京奧運獎牌。

官員表示，為了走環保風，東京奧運籌備委員會設下目標，自4月起，要從日本全國各地回收桶搜集8公噸金、銀和銅，供製作5000面奧運和帕運獎牌。

東京奧運籌委會表示，日本手機巨擘及奧運贊助商NTT DoCoMo通信公司逾2000家店也將設置搜集箱，供民眾捐贈數位相機、筆電、遊戲機等電子廢棄物。

回收物過去已被用來製作奧運獎牌，去年巴西里約奧運銀銅牌30%的成分就是來自回收物。

在東京奧運準備工作已因花費激增引發關切之際，主辦單位表示，將儘可能減少花費。1060201

(中央社)