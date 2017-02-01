妻陷乾薪疑雲 法總統參選人指左派政變

法國右派總統參選人費雍的妻子深陷坐領乾薪疑雲，造成費雍民意支持率大幅跌落。他把矛頭指向左派執政黨，指這是第5共和以來未見的大規模惡意中傷行動，是「制度政變」。

鴨鳴報（Le Canard Enchaine）上週報導共和黨（LR）籍前總理費雍之妻潘妮洛普．費雍（Penelope Fillon）涉嫌以擔任國會助理名義，領取國民議會薪資達50萬歐元（約新台幣1682萬元）。另在一份費雍好友發行的刊物擔任文學顧問，但都沒有實際工作的跡象。

鴨鳴報今天又報導，指稱潘妮洛普．費雍在兩項頭銜下領取的薪資合計可能超過90萬歐元。

部分法國媒體稱此案為「潘妮洛普門」（Penelope- gate）。

檢方上週展開初步調查，連續搜索刊物辦公室和國民議會，同時費雍的民意支持度大幅下滑，他原本很有希望於3個月後當選總統，目前卻不無可能於第一輪投票就被淘汰。

世界報（Le Monde）報導，費雍今天與共和黨籍國會議員會面時，要大家「團結起來撐過兩週」，因為初步調查預計在兩週內會有結果。

他還說，此案是左派執政黨發動的「制度政變」，用意是質疑他身為參選人的可信度。

費雍表示，他相信司法公正，若自己被列為正式調查對象，就會退選。但司法調查需要時間，選民對費雍的印象卻已蒙塵。法國媒體報導，共和黨內已開始討論替代人選。1060201

(中央社)