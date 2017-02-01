段宜康終於要吞曲棍球了！ 竟慘遭網友酸

段宜康今天終於說要吞曲棍球了，卻遭網友酸。（本報系資料照片）

段宜康去年曾質疑林滄敏涉中華民國曲棍球協會弊案，還揚言若查無不法，願吞曲棍球，但後來廉政署查無不法，段宜康如今卻遲遲不兌現承諾吞曲棍球，段宜康今天終於說他要吞球了，卻慘遭網友酸！

段宜康在臉書昭告大家說：「新年假期快結束了。決定來去逛夜市，看看有沒有賣油炸曲棍球。」

一些網友喊「了不起，負責！」但也有網友酸他說：「9.2%愛玩曲棍球老梗。」「自嘲一樣改變不了你是個沒誠信的政治人物的事實。」「還是要面對，不然曲棍球會跟你糾纏一輩子的。」「為了票，什麼事都肯講，是嗎？真行！」「好笑，有種一點要吞就吞真的曲棍球！」

(中時電子報)