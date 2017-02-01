段宜康終於要吞曲棍球了！ 竟慘遭網友酸
段宜康去年曾質疑林滄敏涉中華民國曲棍球協會弊案，還揚言若查無不法，願吞曲棍球，但後來廉政署查無不法，段宜康如今卻遲遲不兌現承諾吞曲棍球，段宜康今天終於說他要吞球了，卻慘遭網友酸！
段宜康在臉書昭告大家說：「新年假期快結束了。決定來去逛夜市，看看有沒有賣油炸曲棍球。」
一些網友喊「了不起，負責！」但也有網友酸他說：「9.2%愛玩曲棍球老梗。」「自嘲一樣改變不了你是個沒誠信的政治人物的事實。」「還是要面對，不然曲棍球會跟你糾纏一輩子的。」「為了票，什麼事都肯講，是嗎？真行！」「好笑，有種一點要吞就吞真的曲棍球！」
(中時電子報)
文章來源：段宜康臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。