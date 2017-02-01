木村拓哉愛女擁完美8頭身 成演藝圈搶手貨

木村拓哉與妻子工藤靜香。(取自日網)

工藤靜香早前曾被目擊與2個女兒出遊。(取自日網)

木村拓哉被指是SMAP解散元凶，連其他成員舉行解散前聚會，也沒他的份，顧人怨形象與日俱增，不過他與妻子工藤靜香所生的長女木村心美，卻因為遺傳自爸媽的優良基因，成為日本演藝圈搶手貨，不少經紀公司都希望能簽下她。

木村拓哉對2個女兒呵護備至，從不讓女兒公開露面，不過長女木村心美近來就被目前與母親工藤靜香在代官山逛街，目擊者大讚木村心美遺傳自父母優點，擁有父親的立體五官，與母親當年的透明感清新氣質，不僅如此，15歲的她目測約有8頭身完美比例，吸引各大經紀公司邀約出道。

可惜木村拓哉夫婦似乎無意讓女兒進入演藝圈，打算安排女兒出國留學進修音樂，希望女兒未來能朝音樂家之路邁進。

(中時電子報)