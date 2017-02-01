木村拓哉愛女擁完美8頭身 成演藝圈搶手貨
木村拓哉被指是SMAP解散元凶，連其他成員舉行解散前聚會，也沒他的份，顧人怨形象與日俱增，不過他與妻子工藤靜香所生的長女木村心美，卻因為遺傳自爸媽的優良基因，成為日本演藝圈搶手貨，不少經紀公司都希望能簽下她。
木村拓哉對2個女兒呵護備至，從不讓女兒公開露面，不過長女木村心美近來就被目前與母親工藤靜香在代官山逛街，目擊者大讚木村心美遺傳自父母優點，擁有父親的立體五官，與母親當年的透明感清新氣質，不僅如此，15歲的她目測約有8頭身完美比例，吸引各大經紀公司邀約出道。
可惜木村拓哉夫婦似乎無意讓女兒進入演藝圈，打算安排女兒出國留學進修音樂，希望女兒未來能朝音樂家之路邁進。
(中時電子報)
關鍵字：木村拓哉女兒、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。