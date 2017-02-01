春節過後 Uber可能面臨重罰而夭折
這次看來是來真的！明天是過完年後恢復上班第一天，Uber馬上就要面臨重大考驗，且可能是生死存亡的關頭。公路總局先前是開出檢舉單，明天很可能寄出第1張100萬元的處分書（罰單），甚至最高額的2500萬元罰單也會接連送出，並將同步行文台北市商業處，勒令Uber歇業，使Uber TAXI面臨夭折的命運。
對此，Uber台灣分公司保持一貫的低調態度，表示尊重主管機關的行政裁量權，但仍希望與政府相關部門持續保持溝通。
《公路法》修正案是在今年1月6日由總統公告，正式賦予公路總局重罰Uber的權力，而從1月6日至1月13日止，公路總局共舉發了48輛違規車輛，如果全部開出罰單，據其統計最高可罰款11.5億元之多，由於是由轄下的各監理單位寄出，這部分要到下午才能確定。
依照規定，Uber可在受罰後15天內向公路總局提出申訴，但並未被接受，所以今天很可能就會收到公路總局的第1張罰單，金額為100萬元，接著是第2張500萬元，以及第3、4張罰單，金額都是最高額的2500萬元，並且面臨被迫停業的命運。
至於Uber司機的部分，由於公路總局迄今查獲的車輛中，尚無重複違規的司機，所以今天開出的將是10萬元罰單，並吊扣駕照至少4個月處分。未來如果查到累犯的司機，罰款金額也會逐步上升。
(中時)
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