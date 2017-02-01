詹家姊妹奪今年首勝 讚對手鬥志
詹詠然、詹皓晴姊妹終於在WTA台灣公開賽拿下今年首勝，但與年輕的謝淑映／徐竫雯力戰99分鐘，經歷9個賽末點才以6比4、7比6（5）險勝，過程遠比預期辛苦。姊妹倆賽後也盛讚對手的高昂鬥志。
「就像我們之前說的，她們沒有壓力，肯定會放手去打。」詹詠然稱讚說：「即使面對賽末點，她們也都打得很主動。即使失誤，也是因為有一些戰術目的要做，不是因為害怕。」
詹家姊妹在第2盤已先取得5比2優勢，甚至在謝淑映的發球局以40比0「聽牌」，但謝淑映和徐竫雯1分1分追，先後救回了7個賽末點，把第2盤逼入搶7局，搶7局4比6落後時又救1個賽末點，最後才因為謝淑映接發球掛網，逆轉失敗。
「面對賽末點，害怕加減有一點，不過沒想太多，就覺得每1分都有機會，1顆1顆追、1顆1顆拉回來！」謝淑映和徐竫雯異口同聲的說，雖然輸球，但兩人真的打得很high，「能夠打到讓對手冒冷汗，感覺很不錯！」
詹家姊妹中止2017年的開季3連敗，下輪將遭遇波蘭的琳內與蒙特內格羅的康維妮奇，詹皓晴說，每項賽事的第1輪總是比較需要時間、進入狀況，詹詠然也表示通過壓力最大的第1場比賽，後面狀況會更好，「明天訓練再作一些調整。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。