詹家姊妹奪今年首勝 讚對手鬥志

詹皓晴（左）、詹詠然獲勝後向場邊觀眾揮手致謝。（台灣公開賽提供）

謝淑映前排截擊得分。（李弘斌攝）

詹詠然、詹皓晴姊妹終於在WTA台灣公開賽拿下今年首勝，但與年輕的謝淑映／徐竫雯力戰99分鐘，經歷9個賽末點才以6比4、7比6（5）險勝，過程遠比預期辛苦。姊妹倆賽後也盛讚對手的高昂鬥志。

「就像我們之前說的，她們沒有壓力，肯定會放手去打。」詹詠然稱讚說：「即使面對賽末點，她們也都打得很主動。即使失誤，也是因為有一些戰術目的要做，不是因為害怕。」

詹詠然在後排抽球。（李弘斌攝）

詹皓晴前排扣殺得分。（李弘斌攝）

詹家姊妹在第2盤已先取得5比2優勢，甚至在謝淑映的發球局以40比0「聽牌」，但謝淑映和徐竫雯1分1分追，先後救回了7個賽末點，把第2盤逼入搶7局，搶7局4比6落後時又救1個賽末點，最後才因為謝淑映接發球掛網，逆轉失敗。

「面對賽末點，害怕加減有一點，不過沒想太多，就覺得每1分都有機會，1顆1顆追、1顆1顆拉回來！」謝淑映和徐竫雯異口同聲的說，雖然輸球，但兩人真的打得很high，「能夠打到讓對手冒冷汗，感覺很不錯！」

詹家姊妹中止2017年的開季3連敗，下輪將遭遇波蘭的琳內與蒙特內格羅的康維妮奇，詹皓晴說，每項賽事的第1輪總是比較需要時間、進入狀況，詹詠然也表示通過壓力最大的第1場比賽，後面狀況會更好，「明天訓練再作一些調整。」

(中時電子報)

徐竫雯（左）、謝淑映在比賽中放手一搏，互相打氣。（李弘斌攝）