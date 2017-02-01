反擊限韓令？南韓孔子學院陸師簽證受阻

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南韓媒體報導，南韓首爾的幾所大學今天表示，法務部出入境管理事務所去年底針對南韓孔子學院的部分中國大陸籍教師未簽發和延長一年期E-2簽證。各界關注此舉是否與大陸「限韓令」有關。

陸媒今天引述南韓官方通訊社韓聯社報導指出，南韓首都首爾的一所大學去年11月為已在該校孔子學院工作5年多的中國籍副院長申請E-2簽證延期一年。

不過，南韓法務部出入境管理事務所以雇傭關係及工資發放不符合E-2簽證簽發標準為由，將簽證有效期僅延長2個月，迫使這名副院長今年1月返回中國大陸。

報導說，由於現有5名中國籍教師的簽證有效期即將屆滿，這所大學最近還為5名新任教師申請E-2簽證，但都未辦妥。

韓媒報導，隨著「終端高空防衛系統」（THAAD，或稱薩德反導系統）在南韓部署，韓中緊張關係升溫。大陸官方祭出「限韓令」，不僅使陸客減少赴南韓旅遊，「限韓令」陰影也籠罩南韓娛樂和文化藝術圈。

不過，中國大陸外交部發言人耿爽之前在例行記者會上回應指出，官方從未聽說所謂的「限韓令」，但中韓兩國之間的人文交流是需要民意基礎的，「中國民眾對韓國部署『薩德』表達不滿，有關方面應該注意到了這種情緒」。

孔子學院是中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室在世界各地設立的推廣漢語和傳播中國文化與國學教育的文化交流機構。2004年11月，大陸第一所海外孔子學院在南韓首爾成立。1060201

(中央社)