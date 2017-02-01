川普刪庇護城市聯邦補助 舊金山控違憲
美國舊金山市今天控告總統川普（Donald Trump），指控其簽署的行政命令違憲，這項命令指示聯邦政府停止對實施無證移民庇護政策的城市撥付聯邦補助。
路透社報導，舊金山市政府律師艾雷拉（Dennis Herrera）提出這項控告，成為受這項命令影響的城市中，第1個發起司法挑戰的城市。
川普1月25日簽署這項針對庇護城市的命令，同時也簽署1項在美墨邊界築牆的行政命令，積極推動全面且引發爭議計畫，改變美國處理移民及國安問題的方式。
紐約、洛杉磯、芝加哥、費城、波士頓、丹佛、華盛頓與西雅圖，以及舊金山等市府官員，都為非法移民提供某些庇護措施，聯邦政府補助它們的數十億美元如今可能不保。
今天提出的這起訴訟指控稱，這項行政命令違反美國憲法第10修正案，即未授予聯邦政府行使且未禁止各州行使的權力，保留給各州政府或其人民。（譯者：中央社廖禹揚）1060201
(中央社)
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