阿根廷2千人牽手湖上漂 改寫台灣紀錄

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近2000名泳者在阿根廷鹹水湖埃佩昆湖上排出長長蛇形，創下最多人手牽手在湖上漂浮的世界紀錄。

這項1月29日在阿根廷埃佩昆湖（Lake Epecuen）登場的挑戰，共有1941人參與，打破先前台灣在2014年寫下的634人紀錄。

埃佩昆湖位於布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）東南方，含鹽量比海水高近10倍，因此能讓參與者自然浮起。1060201

(中央社)