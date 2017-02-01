陳美鳳4段苦戀一場空 今後為自己而活

陳美鳳未來要為自己而活。(取自陳美鳳臉書)

陳美鳳與前夫David離婚官司纏訟4年多，還付出一筆數目不小的贍養費，才終於在去年恢復單身，而她日前也向媒體吐心聲，認為以前只為工作賺錢而活，期許未來要為自己而活。

陳美鳳「水人無水命」，自出道以來情路坎坷，曾與資深男星劉尚謙、孟飛、製作人張富相戀，加上與前夫的9年婚姻，共計耗去25年青春，到頭來卻一場空，2013年鬧婚變，還被前夫獅子大開口要她一半財產，讓她回想起這段婚姻，想哭也哭不出來。

據《聯合報》報導，對於恢復單身後的首個農曆新年，陳美鳳坦言現在只有「五老」，也就是老本、老友、老狗、老酒與老身相伴，更感嘆其實離婚前後差別不大，「我一直都是一個人啊，習慣了。」

而陳美鳳這次除夕選擇回到出身地基隆，迎接新的一年，也期許以前都是為工作賺錢而活的自己，今後要為自己而活。

(中時電子報)