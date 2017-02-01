張忠謀回台 走路緩慢臉擦傷

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台積電董事長張忠謀日前意外跌倒而輕微受傷，今天晚間他與妻子張淑芬一起返台時，走路儀態並沒有太大變化，狀況顯得穩定，臉上有輕微擦傷。

張忠謀自夏威夷搭乘華航CI017班機，在今晚9時35分回台，他從一出機艙後，就成為媒體關注的焦點。

張淑芬陪同在張忠謀的身旁，兩人緩緩走出閘門，但並沒有循正常出關模式，而是在走出機艙後，循環宇商務中心人員陪同下走下機坪，隨即搭乘專車離去，消失在漆黑的機坪中。

由於天色漆黑，無法從遠距離看出張忠謀的傷勢是否嚴重，但是仍可隱約看到張忠謀的臉上有輕微擦傷。

張忠謀步伐雖然緩慢，但是在旁人的協助下，還能自由行動，並不需要多加攙扶。

張忠謀日前傳出在夏威夷住家泳池畔跌倒受傷，不克出席駐檀香山台北經濟文化辦事處處長周民淦舉行的餐敘；消息傳出，張忠謀眼睛部位輕微擦傷。

台積電事後也發出聲明表示，對於張忠謀在夏威夷摔傷一事，經取得聯繫後，知道董事長並無大礙、作息正常，下週就會進公司上班。1060201

(中央社)