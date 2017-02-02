《時來運轉》主客互換再對決 勇士續擁連城訣

雙方前次交手勇士44分大勝，一週內再度碰頭，對於前場問題的調整速度，將成為雙方勝敗關鍵。(美聯社資料照)

2/3 金州勇士@洛衫磯快艇：推薦勇士讓分過盤

勇士與快艇雙方前次交手僅僅只是在五天前，換言之，這是雙方一週內的二度交手，而1/29當時的比賽，勇士最終以46分大勝快艇，也是本賽季快艇一場本季最大輸分的比賽，通常我們會說，短期的對決，因為雙方更加知己知彼，這時候教練決策上是否能找到針對的點或者是能改善前次對決的問題，是短期對決的二度對決時，雙方最重要的成敗關鍵，所以，本場比賽我們最主要的，將是要來探討快艇前場的慘敗原因，以及分析評估快艇是否有改善前場問題的機會。

問題一：保羅缺陣影響程度驗證；葛瑞芬歸隊後攻守問題探討

上一次子乃在時來運轉幫大家分析灰狼對陣快艇的比賽時，第一點也是探討到保羅缺陣，而當時，快艇是處在一個雙主菜保羅(Chris Paul)、葛瑞芬(Blake Griffin)都同時缺陣的情況，本場比賽略為不同的，就是葛瑞芬目前已經歸隊三場比賽，但我們也說過，保羅的缺陣影響實際上是最致命的--

1.保羅新年後缺陣的五場比賽快艇只有1勝4敗，且讓分盤部分也同樣是1勝4敗的低迷過盤率。這讓快艇在近兩季缺少保羅的情況時，戰績來到6勝16敗，勝率僅僅只有2成72。

2.葛瑞芬於此前面對76人的比賽中歸隊，但回歸後的前兩場比賽，快艇兩場比賽失分上都超過120分，他的歸隊，反而讓此前快艇存在強烈危機意識下所產生的防守態度蕩然無存，前場比賽面對勇士，甚至讓勇士打出全場62%的團隊投籃命中率，葛瑞芬回歸後整體防守的護框意識並不好，本場比賽仍將存在大量失分疑慮。

3.葛瑞芬的歸隊，對於進攻端也不一定是正向的，至少短期來看並不算是，因為在缺少保羅的穿針引線下，可以發現葛瑞芬的進攻，將會有更大的比例來自於個人單打，葛瑞芬在回歸後兩戰確實有過一些單打下的高難度進球，但第一，回歸後葛瑞芬選擇中距離出手的的頻率仍高，這是一個進攻效率往往較差的選項；第二，葛瑞芬目前成為了我們所謂的進攻頓點，因為拿球後包括拉開空間單打與打法上許多的假動作，這讓球的輪轉往往轉到葛瑞芬身上時就出現相當程度的停滯，也讓本就缺少保羅的快艇，更難打出他們目前很是需要的團隊籃球。

葛瑞芬(上)回歸球隊卻吞下連敗，攻守兩端都存在一些讓人意外的負面影響。

問題二：先發位置擠壓，反而影響快艇運作

葛瑞芬的歸隊，自然會很快的被安排回先發，而也因為這樣，因為快艇教練D.瑞弗斯( Doc Rivers)仍決定讓他的兒子小河流Austin Rivers先發，只好讓先發控衛的部分交給了小瑞弗斯。但回歸一號位先發的小河流，前兩場比賽一共只有九次助攻，前場面對勇士得分上也只得到10分，跟此前他打2、3號位相比，因為沒有辦法有更多在三分線45度角展開攻勢的機會以及沒有足夠傳球視野來帶動球隊，讓本季表現確實有拉升的瑞弗斯再次成為一種雙面刃的存在，兩場先發下來，瑞弗斯在場上的淨利值為-34。

而另一個影響，則是費爾頓(Raymond Felton)回歸板凳後，持續跟賈瑪克勞佛(Jamal Crawford)所存在的問題，簡單的比喻，就像香腸不能配養樂多一樣，本季當上述兩人都從板凳出擊，上陣時間往往會有更多重疊下，球隊的整體進功效率往往都無法太看好，已數據來看，本季贏多輸少的快艇，當費爾頓+賈瑪克勞佛都在場上時，他們的淨利值居然是-1.7，這是快艇各種兩人組合在場上時最差的一組淨利值；此外，當兩人都在場上，快艇的團隊命中率43.2%是所有組合中最低，33.2%的三分球命中率也是最低，最主要，這兩名球員都需要一定的球權，兩人打法上也都深具特色，所以往往會產生更多不必要的影響，教練D.瑞弗斯在很大程度不會輕易改變目前這一套先發替補陣容下，上面提到的這兩個問題也還是難解。

問題三：勇士對陣快艇，攻守皆有秘訣

勇士前場大勝快艇後，快艇教練瑞弗斯受訪時就說到他們並不是輸在三分線，而是輸在禁區，數據會說話，本季兩度對決，勇士在Point in the Paint，也就是我們所謂的禁區得分上，分別打出了58比38、64比34的優勢，可以發現，勇士前場面對擁有雙塔的快艇，他們有兩大進攻法寶--

1.加快進攻節奏

2.利用檔拆戰術拉出快艇守護神D.喬丹(DeAndre Jordan)

加快進攻節奏，也就是搶下防守籃板後勇士往往會靠後衛群快速展開進攻，快艇因沒有辦法完整的做好防守佔位，而多次出現D.喬丹必需更多往外協防的情行，而利用檔拆戰術，思維上也是一樣--逼使喬丹必需移出禁區防守，這讓勇士的傳小球滲透禁區戰術，有更多打出的機會，本季快艇讓對手在小禁區出手的機率為26.5%，聯盟第六低，關鍵就在喬丹的鎮守導致對手出手選擇上往往會有意識無意識的避開，但勇士這種直接把你拉出禁區的方式，顯然更加聰明，關於這點，前場比賽下半場時快艇也作出應對，那就是讓葛瑞芬成為被拉出去的禁區雙塔，但結果，就是防守能力並不如喬丹優異的葛瑞芬，給予了錯位後的柯瑞甚至是杜蘭特更多的三分線投射機會，所以目前來看，快艇在缺少防守好對於擋拆處理也好的保羅下，勇士這樣的打法思維還是很有優勢。

防守上，說實話籃板的部分尤其是進攻籃板都還是快艇存在優勢，但勇士之所以能讓快艇本季兩度與之對決得分都低於百分，關鍵在對於雙塔有很好的防守限制，杜蘭特或格林，在一對一情況下並不容易被葛瑞芬突破，這讓葛瑞芬最後就像上面所說的只能選擇中距離出手，再者，勇士的五小陣容並不因此畏懼快艇的空中接力戰術，因為格林、伊戈達拉、杜蘭特等人對於喬丹與隊友的傳球路徑往往都有持續的高度專注力來防範，可以說，在快艇目前攻守兩端都還有很多課題要解決下，短期再度碰頭，能一下子就全數找到方法找到解答的機率實在不高，本場比賽只要勇士包括柯瑞、中鋒帕楚利亞的腸病毒或肩傷不影響到(還需確認)出賽，勇士主客互換下再拿一場大勝的機率仍高，我們要優先看好勇士的讓分盤取勝過盤。

綜合上述考量，本場比賽我們要看好勇士的讓分過盤。

(中時電子報)