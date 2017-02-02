涉與美有關叛國罪 俄逮3網路安全專家

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被告之一的律師巴夫洛夫今天表示，俄羅斯已逮捕聯邦安全局（FSB）兩名資深網路安全官員以及1名防駭專家，3人疑似犯下與美國有關的叛國罪。

巴夫洛夫（Ivan Pavlov）告訴法新社，FSB的資訊安全中心副主管米海洛夫（Sergei Mikhailov）及其副手多庫查耶夫（Dmitry Dokuchayev）以及莫斯科網路安全巨擘卡巴斯基（Kaspersky）的調查部門負責人斯托亞諾夫（Ruslan Stoyanov）遭到羈押。

巴夫洛夫證實，3人被控叛國罪名，並稱「本案與美國有關」。但他又說，本案相關文件並未提及美國中央情報局（CIA）。

在3人被捕消息傳開前，俄羅斯媒體接連報導可能是多年來重創俄國情報圈的最受矚目叛國案件之一。

俄羅斯當局未證實3人被捕，但克里姆林宮表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）已被告知媒體相關報導。

美國中央情報局發言人告訴法新社，CIA「無可奉告」。

繼美國情報圈指控蒲亭下令對美國機構發動網攻，以協助川普（Donald Trump）當選總統後，俄羅斯駭客入侵行動成為當前各界矚目的焦點。

巴夫洛夫堅稱，美方指控與據報叛國案間不可能有關連，因為莫斯科當局斷然否認俄羅斯可能涉及任何駭客入侵行動的主張。

代表其中1名被告的巴夫洛夫表示，法庭程序可能要很長久以後才會展開。他指稱，涉及本案的不只這3名嫌犯，但未多加說明。

卡巴斯基上週證實斯托亞諾夫被捕，但表示相關指控與「他尚未任職卡巴斯基期間有關」。1060202

(中央社)