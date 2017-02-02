電腦問題解決 阿姆斯特丹機場恢復運作

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荷蘭當局發布聲明說，先前飛航管制中心嚴重電腦故障的問題已排除，空中交通恢復正常。

這起電腦故障問題造成阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）航班延誤或轉降。困在機場的旅客得面臨漫長等待。

荷蘭飛航管制中心在首先傳出故障後7個小時發表聲明說，故障是因為硬體原因。這次問題發生在當地時間上午8時15分，重啟電腦系統也無法順利解決問題。

聲明說：「目前空中交通已經恢復正常。」

根據機場網站，已有數十個起飛和降落航班延誤。

史基普機場是歐洲最大航空樞紐之1，2015年旅客量達5800萬人次，去年更高達6300萬人次。（譯者：中央社簡長盛）1060202

(中央社)