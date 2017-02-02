NBA》騎士補強 仍有意戴隆威廉斯

騎士隊仍覬覦著小牛隊控衛戴隆威廉斯。(美聯社資料照)

早在季初就打算補強控球後衛的騎士隊，眼看交易大限一步步逼近，主將詹姆斯心急如焚，他高分貝喊出的「徵人啟事」甚至成為媒體焦點，還因此與巴克利大打口水戰。《今日美國》提及，騎士隊仍沒有放棄網羅小牛隊控衛戴隆威廉斯(Deron Williams)。

去年11月騎士就鎖定了戴隆威廉斯，32歲的他多年前已褪去明星光環，但上季場均14.1分、5.8助攻的戰力依然不容忽視。威廉斯與小牛隊只有1年900萬美金的合約，小牛隊季外曾想網羅尚波特(Iman Shumpert)，而尚波特目前正在騎士陣中。不過多家外媒指出，這樁交易不似表面上那麼容易；若小牛隊仍對季後賽抱有幻想，就不會放掉威廉斯，近況不錯的他們雖與老八席位還有數場勝差，但也重燃了希望。

因此騎士較務實的人選仍是查莫斯(Mario Chalmers)、韓瑞克(Kirk Hinrich)、史蒂芬生(Lance Stephenson)，3人都已受邀參加球隊測試。查莫斯是詹姆斯熱火時期的隊友，他本季以自由球員的身分養傷，具備三分能力，一直是騎士隊關注的目標。史蒂芬生季初因鼠蹊部開刀慘遭鵜鶘釋出，只打了6場比賽。老將韓瑞克的戰力所剩無幾，但騎士仍抱著姑且一試的心態。

ESPN的球評直言這是詹姆斯在害怕勇士隊，事實是騎士從去年艱苦奪冠之後就沒有再升級，反倒是上季73勝的勇士本季陣容空前強大，若騎士什麼都不做，將難逃失敗命運。雖然一個查莫斯或史蒂芬生改變不了什麼，但如果可以讓詹姆斯安心一些，那騎士隊還是必須去做。

(中時電子報)