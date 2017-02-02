驚！研究：情趣用品比兒童玩具安全

父母為寶貝選購兒童玩具時，更要注意標示成分。（達志影像／shutterstock提供）

現在正逢放寒假，許多小朋友喜歡玩玩具！跟著爸媽去百貨公司、大買場時，小朋友也難免會要求爸媽買玩具！然你可知，據研究指出，其實兒童玩具多少含有不安全的有毒物質，甚至比成人使用的「情趣物品」還要來得高。

爸媽注意了！為寶貝選購玩具時要當心！《Refinery29》網站報導，瑞典化學署（SCA）去年抽驗國內境內44種情趣用品，發現僅有一款種塑膠陽具驗出含有恐致癌的氯化石蠟及國內禁用的化學物質，另有3款情趣用品，被驗出塑化劑含超標0.1%。

相較於瑞典先前抽驗國內112種兒童玩具，竟有逾15%的玩具含有對人體有害的「鉛」物質。此比例相較於情趣用品而言，照理說給小朋友玩的兒童玩具有毒物質還更高。

據瑞典化學署分析，情趣用品多為大型公司所製作，反觀兒童玩具常由中、小型公司製作，部分是由國外代工、進口，因此品質管理可能較差。

然此研究也提醒，父母為寶貝選購兒童玩具時，更要注意標示成分。此外，玩具廠商應落實商品之安全性及標示之正確性，特別應將「適用年齡」一項加入標示之中，以維護消費者權益及安全。

(中時電子報)